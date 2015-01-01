ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجودو السعودي يحقق إنجازا ببطولة آسيا للناشئين

السبت 13/يوليه/2019 - 03:25 م
الجودو السعودي يحقق إنجازا ببطولة آسيا للناشئين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
توج السعودي سعود منيع، بالميدالية الذهبية لبطولة آسيا للجودو للناشئين، والتي تستضيفها هونج كونج، حتى بعد غد الإثنين، فيما حلت كوريا الجنوبية في الوصافة.

وتعد هذه الميدالية الذهبية هي الأولى التي تحققها السعودية في بطولات آسيا الخاصة بتلك الفئة العمرية، على مدى تاريخها.

وكانت البطولة انطلقت اليوم الأحد، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، يمثلون 16 دولة آسيوية، من بينها الإمارات والسعودية.

كما تشهد البطولة مشاركة منتخبات كوريا الجنوبية واليابان، وأستراليا، ما يسهم في ارتفاع المستوى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم