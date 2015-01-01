الجودو السعودي يحقق إنجازا ببطولة آسيا للناشئين

توج السعودي سعود منيع، بالميدالية الذهبية لبطولة آسيا للجودو للناشئين، والتي تستضيفها هونج كونج، حتى بعد غد الإثنين، فيما حلت كوريا الجنوبية في الوصافة.





وتعد هذه الميدالية الذهبية هي الأولى التي تحققها السعودية في بطولات آسيا الخاصة بتلك الفئة العمرية، على مدى تاريخها.





وكانت البطولة انطلقت اليوم الأحد، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، يمثلون 16 دولة آسيوية، من بينها الإمارات والسعودية.





كما تشهد البطولة مشاركة منتخبات كوريا الجنوبية واليابان، وأستراليا، ما يسهم في ارتفاع المستوى.