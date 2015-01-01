خاص| ليندمان يرشح كارتيرون لقيادة منتخب مصر

أعرب الهولندي مايكل ليندمان مدرب الأحمال السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد عقب خروج المنتخب الوطني الأول، من نهائيات كأس الأمم الإفريقية.









وقال ليندمان خلال حواره مع "الفجر الرياضي" "الأداء للفراعنة ظهر بشكل غير متوقع، الجميع كان ينتظر أن يكون هناك إدارة حكيمة في المباريات، والاستمتاع بمنتخب قوي وسط جماهيره".









وأضاف ليندمان، "أعتقد أن المكسيكي أجيري المدير الفني، لم يعرف طبيعة اللاعبين التي يملكها بين يديه، وكان عليه تجربة عناصر أكثر من التي تواجدت في القائمة النهائية، كان لابد من تواجد لاعبين مثل رمضان صبحي وكهربا لزيادة الشق الهجومي وتطوير اللعب".









وتابع، "لم أرى الفراعنة في هذا الأداء من قبل، لقد خذلوا جماهيرهم خاصة أن البطولة تقام على ملاعبهم، ولكنهم فشلوا في استغلال تلك النقاط لصالحهم".









وأكمل، "لا بد من تصحيح الأمور من الآن، والعمل على توحيد الصفوف واختيار حهاز فني على أعلى مستوى لإدراة الفريق والتحكم في نجومه، عليهم الإعداد لبناء جيل قوي قادر على تحقيق البطولات بالأعوام المقبلة".









واختتم حول إمكانية التواجد ضمن الجهاز الفني للفراعنة، "أعتقد أنه سيكون من السعادة أن تكون متواجد مع منتخب بحجم المنتخب المصري، تواجدت في الأهلي ومؤخرا مع الفرنسي باتريس كارتيرون، ونحن لا نمانع في القيادة الفنية مستقبلا".



