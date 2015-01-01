الجيش الهندي يعتزم شراء طائرات بدون طيار لمراقبة حدود باكستان والصين

تخطط الهند لشراء طائرات بدون طيار على نطاق واسع لجيشها، البالغ قوامه 1.2 مليون جندي، لتعزيز قدرات المراقبة على طول حدودها المضطربة مع باكستان والصين المجاورة.

تخطط الهند لشراء طائرات بدون طيار على نطاق واسع لجيشها، البالغ قوامه 1.2 مليون جندي، لتعزيز قدرات المراقبة على طول حدودها المضطربة مع باكستان والصين المجاورة.