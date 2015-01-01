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انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة استعدادًا لبطولة لندن

السبت 13/يوليه/2019 - 03:23 م
انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة استعدادًا لبطولة لندن
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انطلق اليوم معسكر المنتخب السعودي للمبارزة، في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، بمشاركة 24 لاعباً في الأسلحة الثلاثة (الابيه والسيبر والفويل)، وذلك استعداداً لبطولة ليون بول المفتوحة التي ستقام في العاصمة البريطانية لندن.

وتقام التدريبات التي ستركز على رفع معدل اللياقة البدنية على فترتين صباحية ومسائية ، تحت إشراف المدربين جيلا ومحمد فؤاد ومحمد بن عزيزة.
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