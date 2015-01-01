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لجنة تعويضات النوبة تنتهي من الحصر النهائي للمستحقين (فيديو)

السبت 13/يوليه/2019 - 03:19 م
لجنة تعويضات النوبة تنتهي من الحصر النهائي للمستحقين (فيديو)
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انتهت اللجنة الوطنية لصرف مستحقات متضرري النوبة، من الحصر النهائي للمستحقين، حيث باشرت اللجنة عملها في فحص وتدقيق عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة، وفتح باب التظلم عدة مرات أمام من لم يدرج اسمه.

وبدأت اللجنة، في تلقي رغبات مستحقي التعويض، من حيث نوع التعويض أو مكانه على النموذج المعد لذلك، بدءًا من 25 يوليو 2019.
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