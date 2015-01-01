خلال لقائه بمجلس شمال البحيرة.. "عاشور" يوافق على تجديد غرف المحامين

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التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم السبت، مجلس نقابة محامين شمال البحيرة، في حضور يحيى التوني، أمين الصندوق، وعبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة.



وقال عبد المنعم عودة، نقيب محامين شمال البحيرة، إن اللقاء تناول إفادته النقيب العام بما تم من أعمال صيانة وتجديد لعدد من غرف المحامين بالمحاكم الجزئية، ولقاعة المؤتمرات بالنقابة الفرعية، بدعم مالي من النقابة العامة، مشيرا إلى أنهم أكدوا على دعمهم تعديل قانون المحاماة، لما يحققه لصالح المهنة.



وكشف "عودة"، عن موافقة النقيب العام على صرف مبالغ إضافية لعلاج عدد من المحامين عقب صرفهم المبالغ المقررة لهم بمشروع العلاج، كما وافق على تجديد غرفتي المحامين بمحكمتي أبو حمص ورشيد، وقرر صرف المبالغ المطلوبة لذلك، حتى تكون بالشكل الأمثل اللائق بالمحامين.