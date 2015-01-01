الرئيس الفلسطيني يستقبل الكتاب العرب المشاركين بملتقى فلسطين للرواية العربية

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الكتاب العرب المشاركين بملتقى فلسطين للرواية العربية، بحضور وزير الثقافة د.عاطف أبو سيف.





وأكد سيادته، أهمية زيارة الأدباء والكتاب العرب لفلسطين، وأن يروا معاناة شعبها جراء الاحتلال على أرض الواقع، لينقلوا بأقلامهم صمود شعبنا وثباته على ارضه رغم كل الصعاب.





وقال الرئيس، "عانيتم للوصول إلى فلسطين، ولكنها تستحق خاصة وأن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية تتعرض لخطر شديد في سبيل تهويدها، ولكن بصمود أهلها وثباتهم على أرضهم ستفشل كل هذه المحاولات".





وأضاف سيادته، "أن زيارة الوفود العربية لفلسطين تشكل رسالة واضحة بأن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى، وأن الشعب الفلسطيني ليس وحده، وأن كل الشعوب العربية تقف معه وتشد من ازره وتدعم صموده".





وتابع الرئيس قائلا، "أن الكلمة أهم من الرصاصة، لذلك نتمنى رؤيتكم دوما في فلسطين لتكتبوا عنها وتنقلوا معاناة اهلها، وكذلك تكتبوا عن حضارتها وأدبها وفنها وثقافتها التي تشع لكل العالم، لذلك نريدكم يد واحدة تدعمونا بالكلمة والموقف وانتم اصحاب الرواية والادب والثقافة".





وأشار سيادته، إلى حرصه على دعم الأدب والفن والثقافة في فلسطين بكل الامكانيات المتاحة، منوها إلى أن التكريم الذي يحرص سيادته ان يقدمه للفنانين والأدباء والمثقفين لتتضافر كل هذه الجهود مع السياسة لإقامة دولتنا الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشرقية.





وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو.



