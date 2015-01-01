حفيد صاحب الماستر يحتفل بفوزه ببطولة الجمهورية للتزحلق على الماء

احتفلت الدكتورة شيرين إسماعيل ثابت أستاذ التنمية البشرية -داخل ماستر الطريق الصحراوي- حيث إنها العضو المنتدب للشركة بفوز ابنها يوسف طارق توفيق بحصوله على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية للتزحلق على الماء رياضة الويك بورد البطولة تابعة للاتحاد المصرى للرياضات المائية، يوسف لايزال يدرس الطب فى جامعة فلوريدا بأمريكا، يوسف هو حفيد اللواء المرحوم إسماعيل ثابت مؤسس الماستر الشهير إحدى علامات مصر فى مصر كلها منذ سنوات طويلة الله يرحمه.