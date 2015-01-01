رغم العقوبات المحتملة.. تركيا تواصل استلام صواريخ أس 400

تتواصل السبت في أنقرة عملية تسلّم منظومة الصواريخ الروسية أس-400 التي بدأت الجمعة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، رغم تحذيرات واشنطن حيث يدعو عدد من أعضاء الكونغرس إلى فرض عقوبات على تركيا.

وكتبت وزارة الدفاع التركية صباح السبت في تغريدة "استؤنف اليوم تسلّم أنظمة الدفاع الجوية والمضادة للصواريخ الطويلة المدى إس-400". وأضافت "هبطت الطائرة الروسية الرابعة التي تحمل أجزاءً من (منظومة) إس-400 في قاعدة مرتد الجوية قرب أنقرة".

وترى واشنطن خطرا حقيقيا في أن يتمكن العسكريون الروس الذين سيدربون الأتراك على منظومة أس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الأميركية الجديدة "أف-35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.

وتعتبر الولايات المتحدة أن صواريخ أس-400 تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضمّ تركيا.

وأكّد مسؤول كبير في الحلف طالبا عدم كشف اسمه الجمعة أن الحلف يشعر بـ"القلق" لبدء تسلم تركيا الصواريخ الروسية.

ودعا عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي إلى إلغاء عملية تسليم طائرات إف-35 إلى أنقرة وطالبوا بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المنخرطين في الصفقة مع روسيا.

وقال إليوت إنجل ومايكل مكفول، العضوان الرئيسيان الديمقراطي والجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في بيان مشترك "لقد منحنا الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان الخيار، ولقد اتخذ بشكل واضح الخيار الخطأ".

لكن حتى الآن، رفضت أنقرة كل التحذيرات الأميركية داعية الأربعاء واشنطن إلى عدم اتخاذ تدابير من شأنها "الإضرار بالعلاقات" الثنائية.