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بعد اعتمادها رسميا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019

السبت 13/يوليه/2019 - 02:02 م
بعد اعتمادها رسميا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019
نتيجة الثانوية العامة 2019
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نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع برقم الجلوسن إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها رسميا من قبل الوزارة، عبر موقع التربية والتعليم 

اعتمد قبل قليل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2019، وهنأ أوائل الثانوية العامة بالاتصال بهم هاتفيا، ومن هنا ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس.
 
كانت الوزارة قد فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد في شهر مايو الماضي.

وقامت الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة من التعليم العام والثانوي وشئون الطلاب ومسئولي التطوير التكنولوجي بفحص الشكاوى المقدمة والتأكد من صحتها إجرائياً ووجود محضر إثبات حالة أثناء انعقاد الاختبار بالمدرسة، أو تم رصدها من قبل غرف العمليات المشكلة بالمديريات التعليمية، وتم تسجيل نتيجة الفحص على التطبيق الإلكتروني الذي تم إعداده لهذا الغرض.

وقالت الوزارة إنه سوف يتم إعلان النتيجة النهائية بالمدارس بدءًا من يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، على أن يتم تسليم الطالب بيان بموقفه من الاختبارات التي تمت للمواد العشرة الأساسية وكذلك باقي المواد التي لا تضاف للمجموع من المدرسة.

ظهرت رسميا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 

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