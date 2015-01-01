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كهربا يضع شرطاً ضخماً للعودة للزمالك

السبت 13/يوليه/2019 - 02:04 م
كهربا يضع شرطاً ضخماً للعودة للزمالك
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هاني عصام
 
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فجر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل لبعض الوسطاء والذين تدخلوا لمحاولة تقريب وجهات النظر بينه وبين إدارة القلعة البيضاء، واشترط اللاعب ضرورة تعديل عقده والحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد والمساواة مع الفئة الأولى داخل الفريق.


وطلب اللاعب الموافقة في الوقت ذاته على رحيله إلى الخليج حال تلقيه عرض مناسب في الموسم المقبل ليترك الملف برمته أمام إدارة نادي الزمالك لحسم الأمر قبل إصدار القرار النهائي بعد توتر العلاقة بين الطرفين لفترة طويلة وانقطاع اللاعب عن التدريبات

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