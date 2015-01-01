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الزمالك يؤجل البت في عروض الاحتراف لنهاية الدوري

السبت 13/يوليه/2019 - 02:01 م
الزمالك يؤجل البت في عروض الاحتراف لنهاية الدوري
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هاني عصام
 
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قرر مسئولو نادي الزمالك تأجيل بيع أي لاعب إلى أول أغسطس المقبل والاستفادة من كل اللاعبين المقيدين في القائمة خلال الفترة الحالية بسبب الارتباط بـ3 مباريات لبطولة الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي وضرورة الانتصار بهم من أجل التتويج ببطولة الدوري في الموسم الجاري وعدم التفريط في أي نقطة وهو ما دفع الإدارة للتمسك بكل اللاعبين وتحقيق أكبر استفادة منهم.


ويتخوف مسئولو الزمالك من تشتيت ذهن اللاعبين وتأثير ذلك على مستواهم في المباريات المقبلة والتي تعتبر في غاية الصعوبة ولا بديل عن تحقيق الانتصار إذا ما أراد الفريق التتويج ببطولة الدوري خلال الموسم الجاري.

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