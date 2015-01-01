بلماضي يعاين أرضية استاد القاهرة

عاين جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أرضية ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة نيجيريا في إطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.









ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره النيجيري في التاسعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي بحثا عن بلوغ المباراة النهائية.







