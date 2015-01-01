بلماضي يعاين أرضية استاد القاهرة
السبت 13/يوليه/2019 - 01:56 م
محمد الصو
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عاين جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أرضية ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة نيجيريا في إطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.
ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره النيجيري في التاسعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي بحثا عن بلوغ المباراة النهائية.
وجاءت معاينة بلماضي أرضية استاد القاهرة خاصة وأنها أول مباراة سيخوضها الفريق الجزائري على الملعب التاريخي في الكان، وشاهد كذلك غرف الملابس وأبدى إعجابه الشديد بها.
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