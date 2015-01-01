شاهد.. لحظة الهجوم على مبنى قناة تلفزيونية أوكرانية في كييف بقاذفة قنابل

التقطت كاميرات دائرة CCTV التلفزيونية لحظة الهجوم على مبنى القناة التلفزيونية 112 أوكرانيا في كييف باستخدام قاذفة قنابل يدوية.





وقدمت القناة أيضًا، لقطات من كاميراتها الخاصة التي اشتعلت فيها النيران من زاوية مختلفة.





وأطلق مهاجم مجهول النار على مبنى القناة التلفزيونية 112 أوكرانيا في كييف باستخدام قاذفة قنابل يدوية، ووصفت الشرطة، الحادث بأنه عمل إرهابي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للقناة.





وقال تقرير القناة: "في ليلة 13 يوليو، في شارع Dehtiarivska Street 21G في كييف، أطلق شخصان مجهولان النار على مبنى 112 في أوكرانيا باستخدام قاذفة قنابل يدوية"





وذكرت شرطة كييف، أنهم كانوا يبحثون عن المشتبه بهم، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"





وأوضحت الخدمة الصحفية للشرطة: "عثرت الشرطة على الواجهة التالفة للمبنى وطوقت المنطقة المتاخمة لمسرح الجريمة. وأثناء قيامهم بعملهم، وجدوا الأنبوب المستخدم لقاذفة القنابل اليدوية، والذي سيتم إرساله للفحص".



