محافظ البحر الأحمر يستقبل وزيرة البيئة بديوان عام المحافظة (صور)

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استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم السبت، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بديوان عام المحافظة، في إطار جولة تفقدية تقوم بها وزيرة البيئة داخل مدن المحافظة.



وأوضح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قامت صباح اليوم بجولة داخل مصنع المخلفات بالغردقه كما قامت بجولة ميدانية داخل أسواق الخضار والفاكهة لتوزيع الاكياس البديلة والصديقة للبيئة بميدان الدهار.



وأكد "عبد الله" أنه سيشارك وزيرة البيئة في عقد ورشة عمل عن تحديات ومخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالإضافة إلي عرض المجهودات المشتركة التي تبذلها المحافظة مع وزارة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها باكياس أخري صديقة للبيئة.

