تفاصيل إصابة ربة منزل سقطت من الدور الثاني أثناء نشر الغسيل

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سقطت ربة منزل من الدور الثانى العلوي بمنزلها أثناء نشر الغسيل بمركز بني عبيد واصيبت بكسور وجروح خطيرة.



وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز بنى عبيد بوصول سمر ال ص 42 سنة مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبسؤال مرافقيه اكدوا انها أثناء قيامها بنشر الغسيل بالدور الثاني العلوي سقطت من أعلي، وتم نقلها إلى مستشفى بنى عبيد وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.