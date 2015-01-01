حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز بمنيا القمح

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية "الحكومية والخاصة" بنطاق دائرة المحافظة والتأكد من اتباعها للسياسات والمعايير الطبية الصحيحة وسلامة المستلزمات الطبية والأدوية المتداولة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.





وفي هذا الإطار، صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، قامت بشن حملة تفتيشية ورقابية للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بمركز منيا القمح وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 6 قرب دم ، وعدد 2 قرب بلازما منتهي الصلاحية وغير صالحين للاستخدام الأدمي بمكان بدون ترخيص، كما تم ضبط أدوية بمكان مخالف داخل إحدي المستشفيات الخاصة بمنيا القمح ،وتم تحريز المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتم تحرير محاضر بأرقام ٢٤٤٣٤، ٢٤٤٣٣، ٢٤٤٣٢، ٢٤٤٣٥ جنح منيا القمح.





كما تم ضبط مستشفى آخر، بدون ترخيص وتم تحريز أدوية تم ضبطها بمكان بدون تصريح وتم تحرير محضر رقم ٢٤٤٣١ جنح منيا القمح.



