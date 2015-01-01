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بعد اعتماد النتيجة رسميا.. "التعليم" تكشف تفاصيل عن أوائل الثانوية

السبت 13/يوليه/2019 - 01:45 م
بعد اعتماد النتيجة رسميا.. التعليم تكشف تفاصيل عن أوائل الثانوية
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، وقد قام الوزير بتهنئة الأوائل هاتفياً، بحضور الأستاذ خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات. 

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب/طالبة، مقسمين 34 طالب/ طالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".

وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا (14) طالب/طالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية
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