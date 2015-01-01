بعد اعتماد النتيجة رسميا.. "التعليم" تكشف تفاصيل عن أوائل الثانوية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، وقد قام الوزير بتهنئة الأوائل هاتفياً، بحضور الأستاذ خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.





وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب/طالبة، مقسمين 34 طالب/ طالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".



