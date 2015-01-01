محافظ الشرقية: أبذل قصارى جهدي لحل مشاكل المواطنين ولن أسمح بأي تهاون أو تقصير من مسؤل في مكانه

في إطار اهتمام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بحل مشاكل المواطنين الواردة عبر الصحافة الورقية وتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فورا، وردا على ما نشر بجريدة الوفد ..تحت عنوان "تعزيز الخدمات الحكومية بـ"منشية" السيد النمر بخصوص شكوي المواطن ( ا. ا) من سوء في بعض الخدمات بالقرية أفادت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أنه نظرا لزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة تم التنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بوضع محول كهربي للعمل علي استقرار التيار الكهربي ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بالقرية.





أما بالنسبة لانقطاع مياه الشرب فبالتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت بأنه يتم أعمال الصيانة الدورية لمواسير مياه الشرب أولا بأول وفي حالة انفجار ماسورة مياه الشرب تقوم الشركة بالتنسيق مع رئاسة المركز بالإصلاح فورا.. أما الطرق الترابية السيئة فقد تم التنسيق مع مديرية الطرق بإستقدام جليدر لتسوية الطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور الموطنين وتوجد أيضا جميع الخدمات ( تعليم - صحة - شئون اجتماعية ) في مدينة القرين وهي تبعد عن منشية السيد النمر بمسافة ٢كم فقط وتقوم بتقديم الخدمة لأهالي المنشية ..اما الحشرات المنتشرة ( الناموس - الباعوض) فقد تم القضاء علي هذه الحشرات بإستخدام جهاز التيفا.





وبخصوص ما نشر بجريدة المساء ... تحت عنوان " منيا القمح التعليمية ظلمتني " بخصوص شكوي أحد المواطنات (ب.ث) من تضررها من عدم إلتحاقها بوظيفة معلم عن طريق التعاقد المؤقت أفادت مديرية التربية والتعليم أنه لا يجوز للشاكية الالتحاق بهذه الوظيفة نظرا لعدم حصولها علي مؤهل تربوي طبقا للقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ الذي ينص علي ضرورة الحصول علي مؤهل تربوي بالإضافة إلي أجازة التأهيل التربوي ولذلك لم يحرر لها عقد مؤقت لعدم انطباق الشروط عليها ..وقد قامت المواطنة بسحب الملف الخاص بها من قسم التعينات والعقود.





هذا وقد أفادت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بخصوص شكوي أهالي القري التابعة لمركز كفر صقر من وجود القمامة في مياه بحر مشتول أن موقع الشكوي نهاية بحر مشتول عند الكيلو ٢٤.٥٠٠ ويتم تجميع القمامة كوارد يومي وعند تجمع أي كميات منها يتم رفعها بالحفارات وبذلك تم إزالة أسباب الشكوي...جاء ذلك ردا علي ما نشر بجريدة الأخبار تحت عنوان " بحر مشتول ....مشلول



