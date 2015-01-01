ضبط سائق هارب من المؤبد في العبور

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ألقت مباحث العبور، القبض على سائق هارب من حكم بالسجن المؤبد، وتم التحفظ عليه، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.



وتلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد يحى راضي رئيس مباحث القليوبية،بضبط المدعو" محمد. ا. م" 31 سنة، سائق ومقيم فيصل بولاق الدكرور - جيزة، المحكوم عليه في القضية رقم 989 لسنة 2016م جنايات قسم العبور (مخدرات) كلي رقم 4101 لسنة 2016م، حصر رقم 252 لسنة 2017م، بالسجن المؤبــد تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذالاجراءات القانونية حياله.



