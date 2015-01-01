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تركيا تطلق عملية "المخلب 2" شمالي العراق

السبت 13/يوليه/2019 - 01:39 م
تركيا تطلق عملية المخلب 2 شمالي العراق
مقاتلة تركية
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن إطلاق عملية "المخلب–2" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، شمالي العراق.

 

وقالت الوزارة في بيان لها: "كنتيجة لتطورات عملية المخلب-1 المستمرة بنجاح في هاكورك شمالي العراق، أطلقت القوات التركية مساء الجمعة عملية المخلب–2 في مناطق مختلفة يتمركز فيها الإرهابيون أيضا".

 

وأضافت: "تستمر العملية كما هو مخطط لها بدعم من سلاح القوات الجوية والبرية".

 

وأشارت الوزارة إلى استمرار عملية "المخلب-1" في استهداف مستودعات ذخيرة وتحصينات ومخابئ وملاجئ تابعة لـ"بي كا كا" في منطقة هاكورك.

 

وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، حسب ما ذكرته أنقرة.

 

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" وملاحقة مسلحي عناصره داخل البلاد وفي جبال شمالي العراق.

 

يأتي ذلك ردا على هجمات تنفذها هذه المنظمة، المصنفة إرهابية داخل تركيا، بين الحين والآخر، مستهدفة عناصر الأمن والجيش.

 

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