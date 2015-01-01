وزيرة البيئة تتفقد مصنع تدوير المخلفات بالغردقة (صور)

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم السبت، مصنع تدوير المخلفات بمدينة الغردقة في إطار جولاتها المستمرة لرصد منظومة تدوير المخلفات في المصانع حيث استمعت إلى شرح من مسئولي المصنع عن أقسامه المختلفة والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في المصنع والذي يعد الأول من نوعه في محافظة البحر الأحمر.





واستمعت الوزيرة لطلبات جمعية هيبيكا البحر الأحمر والتنسيق مع الوزارة لدعم حركة بيع وتسويق المنتج والمتمثل في وقود بديل يستخدم لمصانع الأسمنت بالإضافة إلى البلاستيك القابل للتدوير والألومينيوم القابل للتدوير.





وتصل الطاقة الاستيعابية لمصنع تدوير المخلفات بالغردقة إلى حوالي 400 طن يوميا بطاقة 4 طن في الساعة ويتم استخدام تكنولوجيا متطورة لفصل وإعادة تدوير المخلفات خاصة تكنولوجيا ستار سكرين كما يحتوي المصنع على حوالي 16 خطا فرز وفصل المخلفات لتحقيق أقصى استفادة منها.



