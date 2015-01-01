بشعار "إبداع الشباب، استثمار للمستقبل".. تونس تشارك في الصالون الدولي "إكسبو دبي 2020"

تشارك تونس من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أفريل 2021، في فعاليات الصالون الدولي 'إكسبو 2020' في دبي أحد مدن الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".





وسيتم خلال هذا الصالون تخصيص 400 متر مربع لتركيز الجناح التونسي، وفق بلاغ أصدره مركز النهوض بالصادرات أمس الجمعة 12 جويلية 2019.





وسترتكز المشاركة التونسية التي تحمل شعار « إبداع الشباب، استثمار للمستقبل » على ابتكارات الشباب لتحقيق مستقبل واعد وبالتالي بعث رسالة أمل لهذه الفئة ولرجال الأعمال قصد المساهمة في تنمية وتقدم البلاد ».





وسيقوم المشاركون التونسيون في سبيل تجسيد هذا الصدد بإدماج « قرية الفرص »، داخل « إكسبو دبي 2020″، للتعريف بمشاريع الشباب المبتكرة والتي من شأنها تقديم حلول للمشاكل الهيكلية التي تواجهها بعض الدول إضافة الى عرض أهم الانجازات التونسية التي تركت بصمتها في التراث العالمي والانساني والمشاريع المستقبلية الكبرى المبرمج تحقيقها.





وسيتمكن الزوار في نهاية زيارة هذا الصالون الدولي، من اقتناء الأطباق وتذوق الأكلات الخاصة بكل بلد، والتي تعكس ثراء وتنوع الثقافات.





ويجمع « إكسبو دبي 2020″ الذي ينتظم كل خمس سنوات، ما يزيد عن 200 بلد ومنظمة دولية في مساحة عرض جملية تفوق 438 هكتارا وهو ما يعكس التزام وتشبث مختلف دول العالم بالمشاركة في هذا الصالون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياحي.





يذكر أن تونس تشارك بانتظام في هذه المعارض الدولية، منذ اول معرض احتضنته لندن سنة 1851 الى غاية المشاركة في معرض سنة 2015 بمدينة ميلانو الايطالية حول موضوع « تغذية الكوكب: طاقة لمدى الحياة » والذي استقطب أكثر من 20 مليون زائر.