ملك ماليزيا يصل جدة

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وصل جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا إلى جدة.



وكان في استقبال جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر، ومدير مكتب المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور وعدد من المسؤولين.