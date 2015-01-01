رسمياً .. الهلال يتعاقد مع المدافع جانغ هيون سى

أعلن نادي الهلال السعودي فجر اليوم السبت، عن تفاصيل حصوله على توقيع اللاعب والمدافع الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو"، والذي يلعب في صفوف نادي غوانغجو آر أند إف الصيني، وذلك بعقد يمتد لمدة 3 سنوات بدءًا من الموسم المقبل، وهذا مع وجود بند إضافي يجعل الهلال قادر على تجديد العقد لمدة موسم جديد.









وقالت صحيفة الرياض السعودية، بأن اللاعب الكوري قد وصل صباح اليوم إلى مقر نادي الهلال السعودي، وكان في إستقباله مدير الكرة في الزعيم "سعود كريري"، والذي تحدث عن الصفقة وأكد بأن اللاعب الكوري سيكون إضافة مميزة لنادي الهلال في الموسم الجديد.









الجدير بالذكر، بأن جانغ هيون سو يبلغ من العمر 27 عام، وهو لاعب دولي في صفوف منتخب كوريا الجنوبية، وقد شارك مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية 2014، والألعاب الأولمبية الصيفية 2016، وكأس آسيا 2015، وكأس العالم لكرة القدم 2018.



