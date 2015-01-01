تركمانستان والسعودية يبحثان مشاريع مشتركة

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التقى رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في تركمانستان (UIET) "ألكساندر داداييف" مع قيادة الشركة السعودية نسما للتجارة المحدودة.



وتم تبادل الآراء حول مجالات التعاون الممكنة، بما في ذلك إنشاء مشاريع مشتركة.



أعرب داداييف عن رغبته في إقامة علاقات شراكة متبادلة المنفعة مع رواد الأعمال التركمان.



في وقت سابق، وصل وفد تجاري من المملكة العربية السعودية، بقيادة بدر بن باهشان البسيس، إلى تركمانستان في زيارة عمل لدراسة الفرص الاستثمارية.



وعُقدت سلسلة من اجتماعات الوفد السعودي بقيادة بنك "فينشكنوم" في روسيا، ووزارتي الصناعة والتجارة، وUIET في عشق أباد.



وقد ذكر في وقت سابق أن تركمانستان لها مصلحة استثمارية لشركات النفط في المملكة العربية السعودية، مثل أرامكو السعودية. نظرت الشركة في الاستثمار في إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك البلدان التي لديها إمكانية الوصول إلى بحر قزوين، مثل تركمانستان، التي تمتلك أكبر الموارد المعدنية.



وتدعم المملكة العربية السعودية بناء خط أنابيب الغاز بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند (TAPI)، الذي بدأ في ديسمبر 2015.



