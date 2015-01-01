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جاساما يؤكد على صعوبة مواجهة تونس

السبت 13/يوليه/2019 - 12:30 م
جاساما يؤكد على صعوبة مواجهة تونس
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أحمد الهواري - علي نبوي - محمد الصو
 
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أكد لامين جاساما لاعب منتخب السنغال أن منتخب تونس قوي وأن المباراة معه لن تكون سهلة، في نصف نهائي الأمم الإفريقية.


وأوضح لامين جاساما أن معرفة الان جريس للاعبي السنغال بحكم تدريبه لمنتخب السنغال قبل ذلك لا يسبب لهم أي أزمة او قلق مشيرا إلي أن فريق السنغال تغير عن السنوات الماضية وتطور أدائه بشكل كبير وبالتالي الأداء في الملعب دهو الأهم من معرفة اللاعبين.


وشدد جاساما أن لاعبي تونس مميزون ويجب الحرص في التعامل معهم في لقاء الغد مشيرا إلي أنهم كلاعبين السنغال سيسعوا لارباك المنتخب التونسي .


وتابع جاساما أنه في بدايته واجهة العديد من الانتقادات ولكن هذه الانتقادات ساعدته في تحسن أدائه كثيرا هذا إلي جانب الدعم الكبير الذي وجده من جانب زملائه في المنتخب مشيرا إلي أن منتخب السنغال حاليا هو عائلة واحدة.


واختتم جاساما أنهم يسعون إلي حفر اسمهم في تاريخ السنغال بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية هذه المرة واسعاد الشعب السنغالي.

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