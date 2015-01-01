"الاتحاد" يوافق على إعارة اللاعب رودريجيز إلى نادي فنربخشه التركي

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أعلن نادي الاتحاد الموافقة على إعارة اللاعب غاري رودريجيز إلى صفوف فنربخشه التركي.



وأصدر الاتحاد بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قال فيه “وافق مجلس الإدارة على إعارة رودريجيز إلى نادي فنربخشه التركي، وتمنى المجلس التوفيق للاعب في مشواره القادم”.



ويقيم الاتحاد معسكرا في مدينة مانشستر البريطانية، استعدادا للموسم الجديد 2019-2020، بقيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.