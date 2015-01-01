ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الاتحاد" يوافق على إعارة اللاعب رودريجيز إلى نادي فنربخشه التركي

السبت 13/يوليه/2019 - 12:30 م
الاتحاد يوافق على إعارة اللاعب رودريجيز إلى نادي فنربخشه التركي
صورة تعبيرية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
أعلن نادي الاتحاد الموافقة على إعارة اللاعب غاري رودريجيز إلى صفوف فنربخشه التركي.

وأصدر الاتحاد بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قال فيه “وافق مجلس الإدارة على إعارة رودريجيز إلى نادي فنربخشه التركي، وتمنى المجلس التوفيق للاعب في مشواره القادم”.

ويقيم الاتحاد معسكرا في مدينة مانشستر البريطانية، استعدادا للموسم الجديد 2019-2020، بقيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم