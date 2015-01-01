مهدي عبيد: سنقاتل للفوز على نيجيريا

أبدى مهدي عبيد لاعب وسط منتخب الجزائر ثقته في فريقه وقدرته على تخطي نيجيريا غدا باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.









وقال عبيد في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "نيجيريا فريق جيد ويمتلك لاعبون رائعون ونعلم جيدا ما علينا فعله وسنقدم كل ما علينا لاقصئهم غدا."









وتابع: "ولدت في فرنسا ولكني جزائري ١٠٠٪؜ وسنقاتل انا وزملائي لاسعاد جماهيرنا والشعب الجزائري بأكمله."









وأتم: "تحضرنا جيدا لمباراة الغد ونسعى لتقديم مباراة تليق بنا بعدما ابدى الجميع ثقته في الجزائر وتصنيفه كمرشح للتتويج باللقب."



