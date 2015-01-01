ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مهدي عبيد: سنقاتل للفوز على نيجيريا

السبت 13/يوليه/2019 - 12:24 م
مهدي عبيد: سنقاتل للفوز على نيجيريا
Advertisements
طباعة
أحمد الهواري - علي نبوي - محمد الصو
 
Advertisements
أبدى مهدي عبيد لاعب وسط منتخب الجزائر ثقته في فريقه وقدرته على تخطي نيجيريا غدا باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.


وقال عبيد في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "نيجيريا فريق جيد ويمتلك لاعبون رائعون ونعلم جيدا ما علينا فعله وسنقدم كل ما علينا لاقصئهم غدا."


وتابع: "ولدت في فرنسا ولكني جزائري ١٠٠٪؜ وسنقاتل انا وزملائي لاسعاد جماهيرنا والشعب الجزائري بأكمله."


وأتم: "تحضرنا جيدا لمباراة الغد ونسعى لتقديم مباراة تليق بنا بعدما ابدى الجميع ثقته في الجزائر وتصنيفه كمرشح للتتويج باللقب."

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم