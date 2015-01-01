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ربط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.. وهذا موعد الإعلان عنها

السبت 13/يوليه/2019 - 12:19 م
ربط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.. وهذا موعد الإعلان عنها
نتيجة الثانوية الأزهرية 2019
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تنشر بوابة الفجر لإلكترونية لقرائها ربط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، فور اعتمادها والإعلان عنها رسميا من قبل مشيخة الأزهر الشريف.

وأعلن مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن أعمال رصد ومراجعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 انتهت تمامًا، بعد أن تمت بدقة شديدة، طبقا لتعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر.

وقال المصدرـ إنه تجرى الآن أعمال حصر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 على مستوى الجمهورية، وتحديد نسب النجاح، يتم بعدها إعلان النتيجة مباشرة.

فمن المتوقع الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، هذا الأسبوع، عقب نتيجة الثانوية العامة مباشرة، وسيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.


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