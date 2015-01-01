ربط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.. وهذا موعد الإعلان عنها
السبت 13/يوليه/2019 - 12:19 م
Advertisements
Advertisements
تنشر بوابة الفجر لإلكترونية لقرائها ربط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، فور اعتمادها والإعلان عنها رسميا من قبل مشيخة الأزهر الشريف.
وأعلن مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن أعمال رصد ومراجعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 انتهت تمامًا، بعد أن تمت بدقة شديدة، طبقا لتعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر.
وقال المصدرـ إنه تجرى الآن أعمال حصر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 على مستوى الجمهورية، وتحديد نسب النجاح، يتم بعدها إعلان النتيجة مباشرة.
فمن المتوقع الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، هذا الأسبوع، عقب نتيجة الثانوية العامة مباشرة، وسيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.
Advertisements
المزيد عن: نتيجة الثانويه الازهريه نتيجة الثانوية الازهرية 2019 برقم الجلوس نتيجة الثانوية الازهرية 2019 نتيجة الثانوية مشيخة الازهر بوابة الازهر الشريف
- نتيجتك .. الآن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالأسم ورقم الجلوس عبر موقع الأزهر التعليمي
- ظهرت الان نتيجة الثانوية الأزهر 2018 بوابة الأزهر التعليمية شوف نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس بالاسم 2018 - نتيجتك
- عاجل | اعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس - اليوم السابع بوابة الأزهر التعليمية
- ظهرت الان نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بوابة الازهر الالكترونية نتائج شوف نتيجة الثانوية الازهري برقم الجلوس بالاسم 2018
- عاجل .. الآن نتيجة امتحانات الثانوية الازهرية 2018 - ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2018 (بعد قليل) علي موقع الازهر
- أصدارها الان.. نتيجة الثانوية الازهرية2018 اليوم السابع رابط نتيجة الثانوية | اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية 2018 الآن
- رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2018| موقع الازهر| بوابة الازهر الالكترونية
- بوابة الأزهر الإلكترونية .. الآن اعرف نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 الدور الأول| نتائج الصف الثالث الثانوي الازهري| نتيجة
- نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس الترم الثاني
- نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية