محافظ الشرقية: إطلاق اسم الشهيد أحمد سمير شحاتة على مدرسة أبو حماد للتعليم الأساسي

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد أحمد سمير شحاتةً، على مدرسة أبو حماد للتعليم الأساسي، التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد.





وأكد المحافظ، أن إطلاق اسم الشهيد، على المدرسة، يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة، وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، لافتًا إلى ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.



