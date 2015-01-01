محافظ الشرقية: إطلاق اسم الشهيد أحمد سمير شحاتة على مدرسة أبو حماد للتعليم الأساسي
السبت 13/يوليه/2019 - 12:24 م
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أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد أحمد سمير شحاتةً، على مدرسة أبو حماد للتعليم الأساسي، التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد.
وأكد المحافظ، أن إطلاق اسم الشهيد، على المدرسة، يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة، وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، لافتًا إلى ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.
وكانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة أبو حماد للتعليم الأساسي و بمخاطبة رئاسة المركز ومدينة أبو حماد لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة و بعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد أحمد سمير شحاتة، على مدرسة أبو حماد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية.
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