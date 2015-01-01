ضبط كميات من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر في حملة تموينية بالعاشر من رمضان

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شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، بإشراف محمود أحمد محمد، مدير الإدارة، ورئاسة جمال عبدالله، مدير التفتيش، وسعاد أبو السعود، مدير الرقابة التموينية، حملات تفتيشية على عدد من مصانع المواد الغذائية والأنشطة التجارية بالمدينة، وذلك لمراجعة التراخيص وضبط المخالفات.



أسفرت الحملات عن ضبط مصنع جبنة شهير بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، حيث تم ضبط 100 كيلو لبن بودرة، مجهول المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 383 جُنح أمن دولة طواريء ثانٍ العاشر لسنة 2019.



وتم ضبط كمية من أطباق الكبدة والسجق، وزنت نحو 80 كيلو جرامًا، منتهية الصلاحية، وذلك داخل أحد المحلات التجارية.



كما تحررت عدة محاضر لأصحاب أنشطه تجارية، لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات لإنتاج خبز ناقص ومخالفات لعدم نظافة أدوات العجين لأحد مخابز المدينة.