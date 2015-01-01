بالماضي: الجزائر على بعد خطوتين من اللقب.. وبونجاح من أفضل المهاجمين

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على جاهزية فريقه لمواجهة نيجيريا غدا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا باستاد القاهرة.









وقال بلماضي في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "لا يوجد فريق أفضل من الاخر في نصف النهائي بناءا على تاريخه، الأفضل في الملعب سيفوز."









وعن بونجاح الذى اهدر ركلة جزاء امام كوت ديفوار قال: "بغداد بونجاح هو احد افضل المهاجمين في العالم وسجل لنا اهدافا في التصفيات ويعمل لمصلحة الفريق واهدار ركلة الجزاء أمام كوت ديفوار ليست نهاية الهالم."









تابع: "نحن على بعد خطوتين من تحقيق اللقب وهما في منتهى الصعوبة وعلينا أن نكون جاهزين."









وعن العودة الى ستاد القاهرة بعدما شارك امام مصر في تصفيات كأس العالم ٢٠٠٢ قال: "موقفي كلاعب مختلف تماما عنه كمدير فني واتطلع الان للفوز واستخدم خبرتي السابقة وعندما لعبت هنا كنا نواجه فريق مختلف وخسرنا وغدا احاول أن أقدم أداءا أفضل."









وعن محاولة لاعبي الجزائر الحصول على ركلات جزاء أمام كوت ديفوار قال: "هناك حكام وحكم فيديو واذا كان الجانب النيجيري يحاول أن يؤثر علينا فهناك حكام وهو امر يخصهم ولا يخص الاعلاميين."









واتم: "تعافينا من مواجهة كوت ديفوار وتحضرنا جيدا لمواجهة الغد."



