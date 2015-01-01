مدرب السنغال: حققنا إنجازاً غائباً من 13 عام.. واقتربنا من حصد اللقب

أكد اليو سيسية المدير الفني لمنتخب السنغال أنه أصبح قريب جدا من الفوز بالبطولة مشيرا إلي أن لديه امل كبير في تحقيق اللقب خاصة وأن منتخب السنغال لم يصل إلي الدور نصف النهائي منذ ١٣ عام وأن ما يسعي إليه حاليا هو التفكير في الخطوة القادمة وهو الفوز علي تونس غدا.









وكشف سيسية أنه لعب في البطولة مع منتخبات قوية ولكن منتخب تونس ذو طابع مختلف عن الجميع وأنه يقدر هذا وسيتعامل فنيا بشكل جيد مع هذا الأمر.









وواصل سيسية أن تونس يمتلك لاعبين علي مستوي عالي وخط وسط مميز جدا.









وشدد سيسية أنه اذا كان جريس يعرف السنغال فهو أيضا يعرف لاعبي تونس جيدا وأن المنتخب التونسي أدائه تطور بشكل كبير وأن الأزمة التي يواجهها هو أن تونس تلعب بطرق لعب معقدة ومبتكرة وهذا ما يميزهم



