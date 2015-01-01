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إحباط ترويج طني دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء بالجيزة

السبت 13/يوليه/2019 - 12:18 م
إحباط ترويج طني دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (70) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 6 غلق في مواعيد العمل الرسمية، لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 9 انتاج خبز ناقص الوزن، 15 عدم الإعلان عن الأسعار، 11 خبز غير مطابق للمواصفات، 3 بيع إسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، 2 تجمع وإستيلاء على الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة بإجمالي طن و800 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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