الأمير عبدالعزيز بن فهد يتعهد بتوظيف شابين استوفقاه في مكة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز بن فهد أثناء استماعه إلى مطالب شابين استوقفاه خلال تواجده في مكة المكرمة.



وبدا في المقطع الأمير يتعهد للشابين اللذين يبحثان عن عمل، بأنه سيوظفهما لديه في حال تعذر حصولهما على وظائف.



وعبر متداولو الفيديو عن إعجابه بتواضع الأمير وأريحيته في التعامل مع الآخرين، وحرصه على الاستماع لهموم المواطنين والسعي لحل مشكلاتهم.