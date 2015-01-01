جريزمان يفاجئ مشجع برشلوني بتصرف جرئ

رد الفرنسي أنطوان جريزمان ، مهاجم فريق برشلونة الحالي ولاعب أتلتيكو مدريد السابق على أحد مشجعي البارسا بعدما توقع انتقاله للبلوجرانا منذ أكثر من عامين .









وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المهاجم الفرنسي قام بالرد ، على أحد المعجبين الذي كان ينشر صوره يوميًا لمدة 655 يومًا في انتظاره ليصبح لاعبًا في برشلونة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.







