جريزمان يفاجئ مشجع برشلوني بتصرف جرئ
السبت 13/يوليه/2019 - 10:52 ص
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رد الفرنسي أنطوان جريزمان ، مهاجم فريق برشلونة الحالي ولاعب أتلتيكو مدريد السابق على أحد مشجعي البارسا بعدما توقع انتقاله للبلوجرانا منذ أكثر من عامين .
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المهاجم الفرنسي قام بالرد ، على أحد المعجبين الذي كان ينشر صوره يوميًا لمدة 655 يومًا في انتظاره ليصبح لاعبًا في برشلونة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
واشارت الصحيفة إلى أن أنه بعد 655 يومًا قام فيها المشجع كل يوم بنشر صورة لجريزمان وقع اللاعب على انتقاله للبرسا بشكل رسمي وكسر الشرط الجزائي في عقده مع اتلتيكو مدريد بـ120 مليون يورو.
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