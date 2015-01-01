إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة (أسماء)

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أصيب 5 مواطنين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية أنور المفتي بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.



وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية أنور المفتى بمركز أبو حمص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت على جانب الطريق.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من "محمد السيد أبو المجد" ٢٢ عاما، مقيم بإيتاي البارود، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، و"أحمد صبحي رمضان" ٢٦ عاما، مقيم بإيتاي البارود، مصاب بجرح بالجبهة واشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة، و"أميرة سمير حامد" ٢٤ عاما، مقيمه بإيتاي البارود، مصابه باشتباه كسر بالساقين وجروح متعددة بالجسم، و"محمد فتحي داوود" ٤٣ عاما، مقيم بإيتاي البارود، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"معتز محمد فتحي" ١٤ عاما، مقيم بإيتاي البارود، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.