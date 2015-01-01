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ساعات قليلة وتظهر نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019.. لينك سريع للحصول عليها

السبت 13/يوليه/2019 - 10:46 ص
ساعات قليلة وتظهر نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019.. لينك سريع للحصول عليها
نتيجة الثانوية العامة 2019
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نتيجة الثانوية لعامة 2019 اليوم السابع، ننشر لكم نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس واسم الطالب فور اعتمادها من جانب وزارة التربية والتعليم، وفقا لما قالته مصادر مسؤولة بالوزارة، حيث تستعد بوابة الفجر الإلكترونية لتقديم رابط سريع لقرائها لسهولة الحصول على النتيجة فور ظهورها، وإليكم نتيجة الشهادة الثانوية العامة الوظن، ولسهولة معرفة نتيجة الثانوية اعلامة مصراوي استعلم هنا، ولمتابعة النتيجة لحين ظهورها يقدم اليوم السابع خدمة الاستعلام عنها برقم الجلوس فور ظهورها رسميا.

تستعد وزارة التربية والتعليم لاعتماد نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019، وفقا لما قالته مصادر مسؤولة بالوزارة، وخلال الساعات القليلة المقبلة ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2019، ويمكن للطلاب والطالبات معرفتها من خلال لينك سريع تقدمه بوابة الفجر الإلكترونية لسهولة معرفة النتيجة دون بذل ادنى مجهود.

ويعتمد وزير التربية والتعليم اليوم  السبت شهادة نتيجة الثانوية العامة 2019، ويمكن للطلاب معرفتها من خلال ادخال اسم الشعبة ورقم الجلوس، وبالبتوفيق للجميع في الشعبتين العلمية والأدبية.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، للعام الدراسي 2019- 2020.


                ساعات قليلة وتظهر نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019.. لينك سريع للحصول عليها  
ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد، لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2019 وتفاصيل النتيجة.

وانتهى ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 بتاريخ 3 يوليو الماضي، وخاضه نحو 696 ألف طالب وطالبة.

          ساعات قليلة وتظهر نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019.. لينك سريع للحصول عليها 


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