ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاده الـ34

السبت 13/يوليه/2019 - 10:56 ص
عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاده الـ34
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يحتفل اليوم 13 يوليو، عبد الله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز ومنتخب مصر بعيد ميلاده رقم 34.


ولد عبد الله السعيد في محافظة الإسماعيلية عام 1985 وبدأ مسيرته الكروية مع النادي بقطاع الناشئين ثم انضم للفريق الأول وبعدها انتقل للاهلي.


حصد مع الأهلي على العديد من الألقاب، 4 دوري، بطولة كأس مصر، بطولتين للسوبر المصري بجانب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والكونفيدرالية.


احترف عبد الله السعيد فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل لنادي أهلي جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم