عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاده الـ34

يحتفل اليوم 13 يوليو، عبد الله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز ومنتخب مصر بعيد ميلاده رقم 34.









ولد عبد الله السعيد في محافظة الإسماعيلية عام 1985 وبدأ مسيرته الكروية مع النادي بقطاع الناشئين ثم انضم للفريق الأول وبعدها انتقل للاهلي.









حصد مع الأهلي على العديد من الألقاب، 4 دوري، بطولة كأس مصر، بطولتين للسوبر المصري بجانب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والكونفيدرالية.



