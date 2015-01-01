تمثيل جريمة قتل طفل ووضع جثته داخل جوال بلاستيك وإلقائها بمصرف بالبحيرة (صور)

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قامت المتهمة بقتل طفل قرية "منشية المغازي" بالبحيرة والذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بتمثيل جريمتها أثناء خنقه ووضع جثته داخل جوال بلاستيك وإلقائها بمصرف بجوار أحد الطرق بمركز المحمودية انتقامًا من والديه، واعترفت المتهمة بتفاصيل الجريمة أمام المستشار مصطفى كمال مدير نيابة المحمودية أثناء مثيل الجريمة خطوه بخطوة.



كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز المحمودية يفيد ببلاغ من "رزق ع.م" مزارع ومقيم بمنشية المغازي باختفاء نجله "حسنى" 3 سنوات من أمام المنزل وقت الظهيرة والعثور عليه ملقى داخل جوال بمياه مصرف الخيري.



انتقل المستشار مصطفى كمال مدير نيابة المحمودية، وبمناظرة الجثة تبين أن سبب الوفاة الخنق كما تبين وجود حبل ملفوف حول عنق المجني عليه، وأمر بنقل الجثة مشرحة دمنهور وانتداب طبيب شرعي لبيان أسباب الوفاة، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث وتوصلت تحريات الرائد كريم الخولي رئيس المباحث، إلى المتهمة وتبين أنها جارة المجني عليه وتدعى "صباح م.ع" ربة منزل.



وكشفت التحريات وجود خلافات سابقة بين المتهمة وأم المجني عليها بسبب سابقة اتهام أم المجني عليه لها بسرقة مبلغ 8 آلاف جنية من منزلها وعقب ذلك توجهت المتهمة لمنزل أم الطفل لإبراء ذمتها فقامت بالاعتداء عليها بالضرب.



تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة وقامت بتمثيله الواقعة أمام مدير النيابة وأمر بحبسها على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار أيمن عبد الهادي المحامى العام لنيابات شمال دمنهور.