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استأنفت باكستان وأفغانستان مفاوضات معاهدة العبور، التي انهارت في عام 2015 بعد أن أصرت كابول على إدراج الهند في مفاوضات معاهدة العبور واتفاقية التجارة الثلاثية التي تضم باكستان وأفغانستان وطاجيكستان.



واستمرت صادرات باكستان إلى أفغانستان، التي بلغت ذروتها عند 2.4 مليار دولار أمريكي في 2010-2011، في الانخفاض ووصلت إلى 1.3 مليار دولار أمريكي في 2018-19 بعد انهيار المحادثات بين الجانبين.



اجتمعت مجموعة عمل فنية (TWG) من مسؤولين أفغان يوم 12 يوليو مع مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للتجارة عبد الرزاق داود وتبادلوا مخاوفهم ومقترحاتهم بشأن هذه القضية.



وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافق الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس الوزراء عمران خان الشهر الماضي على تعميق العلاقات التجارية بين البلدين.



وذكر التقرير انه من المحتمل ان يزور داود كابول قريبا لمواصلة المحادثات وفهم القضايا التى تعرقل العلاقات التجارية بين الجارتين.



