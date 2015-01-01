مفاجأة.. أغلبية أوائل الثانوية العامة من هذه المدارس
السبت 13/يوليه/2019 - 10:47 ص
ريم محمود
Advertisements
Advertisements
أكدت مصادر بديوان عام وزارة التعليم، أن أغلبية أوائل الثانوية العامة من المدارس الحكومية.
وقالت المصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيلغ الطلاب الأوائل بنتائجهم هاتفيًا، اليوم السبت، على أن يتم إعلان تفاصيل النتيجة، خلال مؤتمر صحفي، غدًا الأحد.
وتوقعت المصادر، أن تكون نسبة النجاح في الثانوية العامة، هذا العام، أعلى من 74%، وأعلى من العام الماضي.
Advertisements
المزيد عن: وزير التعليم وزارة التعليم طارق شوقي امتحانات الثانوية الدكتور طارق شوقي الثانوية العامة التعليم التربية والتعليم