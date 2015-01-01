مفاجأة.. أغلبية أوائل الثانوية العامة من هذه المدارس





وقالت المصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيلغ الطلاب الأوائل بنتائجهم هاتفيًا، اليوم السبت، على أن يتم إعلان تفاصيل النتيجة، خلال مؤتمر صحفي، غدًا الأحد.





وتوقعت المصادر، أن تكون نسبة النجاح في الثانوية العامة، هذا العام، أعلى من 74%، وأعلى من العام الماضي.



أكدت مصادر بديوان عام وزارة التعليم، أن أغلبية أوائل الثانوية العامة من المدارس الحكومية.