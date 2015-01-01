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"التموين" تصرف 60% من السلع المدعمة خلال شهر يوليو

السبت 13/يوليه/2019 - 10:32 ص
التموين تصرف 60% من السلع المدعمة خلال شهر يوليو
التموين
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كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم صرف 60% من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر يوليو الجاري، حيث تم توجيهها لبقالي التموين ومنافذ التوزيع من قبل شركتي الجملة العامة والمصرية.

ويحصل الفرد المستحق للدعم التمويني على قيمة 50 جنيها يصرف بها السلع التموينية، بجانب الدعم الموجه ارغيف الخبز المدعم.   

ومن جانبه، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه لا زيادة في أسعار السلع التموينية أو سعر رغيف الخبز المدعم، بعد قرار زيادة أسعار الوقود الأخير، مشيرة إلى أنه ستتحمل فروق التكلفة، حتى يظل المواطن يحصل على رغيف الخبز المدعم بـ 5 قروش.

وتحرص التموين، على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يوجد مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، كما يتم توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا.
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