"التموين" تصرف 60% من السلع المدعمة خلال شهر يوليو

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم صرف 60% من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر يوليو الجاري، حيث تم توجيهها لبقالي التموين ومنافذ التوزيع من قبل شركتي الجملة العامة والمصرية.





ويحصل الفرد المستحق للدعم التمويني على قيمة 50 جنيها يصرف بها السلع التموينية، بجانب الدعم الموجه ارغيف الخبز المدعم.



