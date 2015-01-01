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خلال ساعات.. احصل على نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

السبت 13/يوليه/2019 - 10:34 ص
خلال ساعات.. احصل على نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر هذا الرابط
نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019
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تستعد بوابة الفجر الإلكترونية لنشر رابط للاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، لطمأنة الطلاب والطالبات في جميع الشعب سواء "العلمية أو الأدبية". 

         خلال ساعات.. احصل على نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر هذا الرابط
ويعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2019، اليوم السبت.

ومن المنتظر مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد، من جانب وزارة التربية والتعليم، لإعلان أسماء أوائل الثانوية وتفاصيل النتيجة.

ويذكر أن ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019 انتهى بتاريخ 3 يوليو الماضي، وخاضه نحو 696 ألف طالب وطالبة.

              احصل على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

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