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دانيال كريج يواصل تصوير فيلم "بوند 25" بلندن

السبت 13/يوليه/2019 - 10:37 ص
دانيال كريج يواصل تصوير فيلم بوند 25 بلندن
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أحمد جمال أحمد
 
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يواصل النجم الكبير دانيال كريج، تصوير الجزء الجديد من سلسل أفلام "بوند" في لقطات جديدة نشرتها صحيفة ديلي ميل، بموقع تصوير خارجي بالضفة الغربية من لندن.

 

يأتي ذلك بعد العديد من الأزمات التي مرت بها عملية إنتاج الفيلم، وترددت إنباء حول عدم جاهزية النص الخاص به حتى الآن، واختيار بديلا لكريج مسبقا بالتكهنات.

 

وكان قد أعلن النجم الكبير رامي مالك انضمامه لأبطال الفيلم، بتجسيده لشخصية الشر في هذا الجزء الذي سيكون مميزا كونه الأخير لدانيال كريج في شخصية 007، وكشفه عن رفضه تحويل هذه الشخصية لصورة مسيئة للإسلام وعدم قبوله بالظهور في شخصية إرهابي.

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