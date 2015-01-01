شعبة السيارات: العالم كله يتوجه لتحويل السيارات للعمل بالغاز وليس مصر فقط

ثمن اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، توصية مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ إجراءات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن ذلك سيكون أفضل للبيئة وأوفر في استهلاك الوقود.





وأشار "عبد العاطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سيستغرق وقتا، لافتا إلى أن العالم كله يتوجه لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وليس في مصر فقط.



