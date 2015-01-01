تركيا تتسلم المزيد من معدات الدفاع الجوي الروسية S-400

Advertisements

قالت وزارة الدفاع التركية إن روسيا نقلت شحنة جديدة من معدات الدفاع الجوي المتقدمة إلى تركيا اليوم السبت، مواصلةً تنفيذ اتفاق من المرجح أن يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية على حليفتها في حلف شمال الأطلسي.



وقالت الوزارة إن طائرة شحن روسية رابعة هبطت في قاعدة مورد الجوية بالقرب من العاصمة التركية أنقرة، بعد يوم من قيام ثلاث طائرات ضخمة من طراز AN-124 تابعة للقوات الجوية الروسية بتفريغ المعدات في القاعدة.



لقد حاولت واشنطن منذ شهور منع الصفقة، بحجة أن نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 لا يتوافق مع أنظمة الناتو. وتقول أيضًا أنه إذا تم نشر طائرات S-400 بالقرب من طائرات F-35 الأمريكية، التي تشتريها تركيا وتساعد في إنتاجها، فإنها ستقوض دفاعات الطائرات المقاتلة الشبح.



وقد حذر المسؤولون الأمريكيون من أن تركيا ستُطرد من برنامج F-35 إذا تسلمت طائرات S-400، كما ستواجه عقوبات بموجب التشريعات الأمريكية التي تسعى إلى منع الدول من شراء معدات عسكرية من روسيا.



تقول تركيا إن S-400 مطلب دفاعي استراتيجي، وقبل كل شيء لتأمين حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق.



وأضافت: "عندما أبرمت الصفقة مع روسيا لصالح S-400s، فإن الولايات المتحدة وأوروبا لم تقدم بديلًا قابلًا للتطبيق".



وكان رد فعل واشنطن محدودًا يوم الجمعة، حيث قال القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبير إن الموقف الأمريكي لم يتغير. تحدث إسبير في وقت لاحق مع نظيره التركي خلوصي عكار.



وقال بيان لوزارة الدفاع التركية "أخبر الوزير عكار نظيره الأمريكي أن تركيا لا تزال تحت تهديد جوي وصاورخي خطير وأن شراء أنظمة دفاعية من طراز S-400 لم يكن خيارًا بل ضرورة".



شعر المستثمرون في تركيا بالقلق إزاء الصفقة واحتمال فرض عقوبات، بعد عام من الخلاف مع واشنطن بشأن محاكمة القس الأمريكي في تركيا ساهم في أزمة مالية دفعت الاقتصاد التركي إلى الركود.



