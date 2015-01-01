"جنايات القاهرة" تبرئ "الجمهورية أون لاين" من تهمة السب والقذف
السبت 13/يوليه/2019 - 10:30 ص
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برأت محكمة جنايات القاهرة، الجمهورية أون لاين من تهمة السب والقذف، وحصل الزميلان ماهر عباس نائب رئيس تحرير "الجمهورية" وعلي فوزي مدير تحرير الجمهورية أون لاين على البراءة في القضية التي رفعت ضدهما عقب حوار صحفي بعنوان "مواطنة تستغيث بخادم الحرمين الشريفين " منذ نحو 4 سنوات.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة ( الدائرة / ١٧ جنايات ) في الجناية الصحفية رقم ١٣١٣٤لسنة ٢٠١٤ جزئي الأزبكية والمقيدة برقم كلي ٥١٨٠ لسنة ٢٠١٤ كلي حكما تاريخيا إيمانا منها بحرية الإعلام والصحافة برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد " رئيس المحكمة " وعضوية كل من المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط وأمانة سر كل من الأستاذين محمد طه محمد وحسام عبد الرسول ببراءة كل من: ماهر عباس حسنين أحمد وشهرته " ماهر عباس "، وعلي محمد فوزي علي عبد العال وشهرته " علي فوزي" مما أسند اليهما ورفض الدعوي المدنية والزام رافعها المصاريف وأتعاب المحاماة.
وتولى الدفاع عن الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والزميل الكاتب الصحفي مدير تحرير بوابة الجمهورية أون لاين كل من المستشارين محمد هاني البرماوي وعمرو هاني البرماوي.
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