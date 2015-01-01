خلال رقصه على "المزمار".. "رفسة حصان" تنهي حياة طفل أثناء حفل زفاف بشبرا

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، من مستشفى ناصر العام بوصول الطفل "م. ي. م" 11 عاما، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، ومقيم – عزبة عثمان – دائرة القسم، جثة هامدة إثر إصابته بكدمة وسحجة شديدة ونزيف من الأذن اليمنى، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وبسؤال والد المتوفى قرر أنه أثناء حضور نجله المتوفى حفل زفاف نجلة أحد جيرانه، وأثناء مشاهدته لدابة (حصان) تتراقص على الموسيقى البلدية، والتي قامت بركله مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يشتبه في وفاة نجله جنائيًا.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4629 إداري قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019، وجار العرض على النيابة.



لقي طفل مصرعه، بركلة "حصان" كان يرقص على أنغام المزمار خلال حفل زفاف بشبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفي وتولت النيابة التحقيق.